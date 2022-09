Kustwachten weigeren hulp: vier kinderen sterven van de dorst op boot van Libanon naar Italië

werkbezoek De hoop van failliet Suriname is gevestigd op de handelsmis­sie van Rutte: ‘We zitten in een diepe put’

Premier Mark Rutte is vandaag aangekomen voor een tweedaags werkbezoek in Suriname. Discussies over het slavernijverleden, de corruptie en vriendjespolitiek zijn slechts bijzaak. De hoop van president Chan Santokhi is gevestigd op de Nederlandse handelsmissie. Die moet de voormalige kolonie, die economisch aan de grond zit, een impuls geven.

