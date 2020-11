Kwetsbare vrouw (20) verkracht in Antwerpse broodjeszaak: 'Ze durfde niet anders dan hem te volgen’

Een 20-jarige vrouw met een verstandelijke beperking is in augustus vorig jaar verkracht in een broodjeszaak bij het centraal station in Antwerpen. De Belgische politie verspreidt sinds deze week beelden van de dader, die nog altijd niet is aangehouden. ,,De vrouw durfde niet anders dan de man te volgen.”

De vrouw die vanwege haar verstandelijke beperking verlengd minderjarig is, wordt in de ochtend van 11 augustus 2019 aangesproken door een voor haar onbekende jongeman. Ze is op dat moment onderweg naar een instelling waar zij vanwege haar beperking verblijft. De man is direct en stelt haar voor om ergens seks te hebben in ruil voor geld. De vrouw weigert en loopt door.

‘Ze durfde niet anders’

De jongeman neemt geen genoegen met een afwijzing en achtervolgt haar. Hij zet haar onder druk en zegt dat ze echt met hem mee moet komen. De man betast haar billen en zij, waarna ze hem uiteindelijk besluit te volgen. ,,Ze durfde niet anders”, zegt Kevin Beeckaert van de recherche in het Belgische opsporingsprogramma Faroek.

Het tweetal stapt rond 10.30 uur een broodjeszaak in de Gemeentestraat binnen, op steenworp afstand van het station. De man begeleidt de vrouw naar de toiletten op de eerste verdieping. Niemand van de klanten heeft iets in de gaten. De vrouw lijkt voor de wc nog te twijfelen, waarop de man haar bij haar elleboog pakt en haar het mannentoilet in stuurt. Daar wordt ze vervolgens minutenlang verkracht.

Geen toestemming

Na de seksuele handelingen vertrekt de vrouw. Ze durft in de broodjeszaak niemand aan te spreken. De dader neemt zijn tijd om zich op te frissen en wandelt daarna - alsof er niets gebeurt is - naar buiten. Wel kijkt hij nog even om zich heen, om uit te sluiten dat iemand iets doorheeft. Eenmaal aangekomen in de instelling vertelt de vrouw aan een vriendin en een begeleider wat er even daarvoor is gebeurd. Zij waarschuwen de politie.

„Het slachtoffer is een heel kwetsbaar persoon, die op dat moment geen toestemming kon geven voor wat er gebeurd is”, zegt rechercheur Beeckaert. Volgens hem loopt er al ruim een jaar uitgebreid onderzoek naar de verkrachting. Het is niet duidelijk waarom de Belgische politie de bewakingsbeelden nu pas verspreidt.

De verdachte is ongeveer 18 jaar oud en tenger gebouwd. Hij is ongeveer 1,60 meter lang. De man heeft een smal gezicht en spreekt Nederlands.