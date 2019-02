LA en Las Vegas van de leg: ‘Ja mensen, dit is sneeuw, geen paniek’

Ook in Las Vegas was het raak. De wereldberoemde Strip in de Amerikaanse gokstad kleurde wit. In allerijl werd een sneeuwpop gemaakt en neergezet bij het welkomstbord van de stad. Toeristen toonden zich verbaasd tegenover persbureau AP. ,,We hadden wel wat kou verwacht, maar geen sneeuw’’, zegt iemand uit El Salvador die ook voor het eerst sneeuw zag. Een Duitse toeriste zegt: ,,We dachten al dat het zeldzaam was hier.’’



De winterse neerslag wordt veroorzaakt door een koudegebied dat vanuit het noorden is afgedaald en zelfs reikt tot Mexico. Ook in de doorgaans zeer warme staat Arizona viel wat sneeuw. Plaatselijk is het meer dan 20 graden kouder dan gemiddeld in deze tijd van het jaar.



Het winterweer zorgt ook voor overlast. De NWS van Los Angeles maakte melding van een grote storm en vele hagelbuien. Op de vliegvelden van de steden Tucson en Las Vegas vielen gisteren honderden vluchten uit. ,,We hebben geen sneeuwploegen’’, reageerde een woordvoerder van het vliegveld in de gokstad. Automobilisten moeten rekening houden met gevaarlijke situaties op de wegen vanwege slecht zicht.