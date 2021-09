La Palma tien hectaren groter door vulkaanuitbarsting

Nederlands ‘wonder­huis­je’ op La Palma alsnog door lava verwoest: 'We zijn alles kwijt'

28 september Een huisje op La Palma dat op wonderbaarlijke wijze als enige in de omgeving ontsnapte aan de kolkende lavastromen, is alsnog ten onder gegaan. Dat bevestigen familieleden van de bewoners op Facebook. ,,We zijn erachter gekomen dat het huis er niet meer staat”, schrijft een dochter van de eigenaren van het huis, dat 30 jaar geleden door een Nederlandse vrouw is ontworpen.