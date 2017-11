Laatste Da Vinci in privébezit geveild, waarschijnlijk met miljoenenverlies

De Rus kocht het paneel, in goed Nederlands: Christus als verlosser van de wereld, in 2013 voor zo’n 127 miljoen euro van Bouvier. Die laatste kocht het schilderij niet lang daarvoor zelf voor 'slechts' 67 miljoen. Nu gaat het werk van de Italiaanse meester opnieuw in de verkoop. De verwachting is dat de stichtelijke afbeelding aanstaande woensdag ongeveer 100 miljoen op gaat brengen. Dan komt het onder de hamer bij veilinghuis Christie’s in New York. Rybolovlev, ook bekend als eigenaar van voetbalclub AS Monaco, is in hoog tempo zijn bezittingen aan het verkopen. Reden zou zijn dat hij geld nodig heeft om te kunnen scheiden van echtgenote Elena. Dmitri’s eega kreeg onlangs van een Zwitserse rechter de helft van zijn bezittingen toegewezen. Dat zou hem het lieve sommetje van 3,2 miljard euro kosten. De scheiding gaat daarmee de boeken in als de duurste aller tijden.

Oplichterspraktijken

De kunsthandel vergaat het Rybolovlev helaas niet zo heel goed. Hij kocht de afgelopen jaren voor 1,6 miljard aan kunst, maar maakte honderden miljoenen verlies bij de verkoop ervan. Kunstconsultant Bouvier was daarna de gebeten hond en werd door Dmitri beticht van zwendel. De lage opbrengst van zijn collectie zou het bewijs vormen van Bouviers oplichterspraktijken. De Zwitser zou de prijzen van de kunstwerken hebben opgedreven, door de werken eerst zelf te kopen en vervolgens, tegen vette winst, weer te 'bemiddelen' bij de verkoop aan Rybolovlev. Alleen dat al zou de schilderijen miljoenen te duur hebben gemaakt. Bouvier zou de Rus ook twee werken uit een partij van 58 gestolen schilderijen van Pablo Picasso hebben verkocht. Rybolovlev kreeg ze in 2013 in bezit en droeg ze in 2015, nadat Picasso's dochter een zaak aanspande, over aan de Franse autoriteiten.

Zwitser in de val gelokt

Bouvier ontkende in alle toonaarden. In februari werd de kunstdealer toch opgepakt, toen hij door Rybolovlev in de val werd gelokt met een gesprek over de aankoop van een nieuw schilderij. Acht agenten besprongen hem bij een bezoek aan Rybolovlevs woning. Dit jaar startte ook de Zwitserse overheid een onderzoek naar Bouvier, wegens het systematisch ontduiken van de belastingen met zijn kunstverkopen in het buitenland. Ook moet hij zich in beide zwendelzaken verantwoorden.



Leonardo da Vinci (1452-1519) schilderde Salvator Mundi rond het jaar 1500. Het is een van de slechts vijftien werken van Da Vinci die nog bewaard zijn gebleven. Lang werd gedacht dat dit stuk van een leerling van Da Vinci was, maar het is in 2011 erkend als schilderij van Da Vinci zelf. In 1958 werd het toen nog onbekende werk voor het eerst geveild in Groot-Brittannië voor een bedrag van 45 pond. Omgerekend is dat tegenwoordig zo'n 900 euro.