Laatste geldstroom voor Suriname naar onder meer gezondheidszorg

Oorlog Oekraïne LIVE | Oekraïne claimt neerhalen eerste Iraanse drone, ‘Russen verlaten eerste steden in regio Loehansk’

Na hun nederlaag in de regio Charkov trekken Russische troepen zich nu ook terug uit de eerste steden in de aangrenzende regio Loehansk. Dat meldt gouverneur Sergej Hajdaj op Telegram. De grootschalige herovering van de regio zal volgens hem beginnen vanuit Kreminnaya en Svatovo. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.

13 september