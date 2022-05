Laatste verdachte van vergismoord op Nederlander in Guatemala na dertien jaar vast

Dertien jaar na het bloedbad in een bus in Guatemala, waarbij onder anderen een Nederlandse student werd doodgeschoten, is de zevende en laatste verdachte opgepakt. Hij behoorde volgens de Guatemalteekse autoriteiten tot de drugsbende die de bus uit Nicaragua verwarde met een ander voertuig dat een lading cocaïne vervoerde.

Rigoberto Danilo Morales (36) werd al op 18 april gearresteerd in het departement Petén, in het noorden van Guatemala, maar het Openbaar Ministerie (OM) vroeg de rechtbank pas gisteren om hem te linken aan de zogenoemde ‘Nicaraguaanse bus-zaak’. Dat melden media in Nicaragua. De komende dagen zal bekend worden of de rechter het verzoek van de Guatemalteekse officier van justitie inwilligt om de verdachte in verband te brengen met het bloedbad.

Morales behoorde volgens de Guatemalteekse autoriteiten tot de groep drugshandelaars onder leiding van Marvin Montiel Marín, alias ‘Taquero’, die de vijftien inzittenden van de bus vermoordden toen ze de lading drugs niet vonden.

De drugsbende schoot alle passagiers - veertien Nicaraguanen en een Nederlander - op 8 november 2008 dood in het departement Zapaca in het oosten van het land en stak de bus vervolgens in brand. De verkoolde lichamen bleven achter als stille getuigen. Later bleek dat de bende de bus, die met zestien passagiers uit Nicaragua was vertrokken voor een excursie naar Guatemala, had verward met het voertuig met ‘hun’ lading drugs aan boord.

Naast de eigenaar en chauffeur van de touringcar alsook de excursieleider en dertien andere Nicaraguanen, kwam een Nederlandse toerist om het leven. Rob Pignicky (26), student aan de NHTV in Breda, had stage gelopen in Nicaragua, reisde daarna nog wat rond en was met de bus onderweg naar Guatemala-Stad, waar hij het vliegtuig terug naar Nederland zou nemen.

De leider van de drugsbende met de naam Los Taqueros werd in augustus 2011 opgepakt vlakbij Mexico-Stad. Marvin Montiel Marín werd na zijn uitlevering aan Guatemala veroordeeld tot een gevangenisstraf van maar liefst 820 jaar wegens moord, samenzwering met het oog op illegale (drugs-)handel en opslag alsook lidmaatschap van een criminele organisatie. De vijf medeverdachten kregen gevangenisstraffen variërend van 800 tot 828 jaar. Twee anderen, onder wie een vrouw, werden veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar voor het witwassen van geld en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Rigoberto Danilo Morales na zijn arrestatie. © Nationale Politie Guatemala

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: