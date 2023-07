Laatste zoekactie vermiste Emile (2) uit Frankrijk: ‘Als hij verdwaald is, had hij al gevonden moeten worden’

Met videoBijna vijf dagen na zijn verdwijning is in het zuiden van Frankrijk een ultieme zoekactie gestart naar de 2,5 jaar oude Emile. De peuter verdween zondagnamiddag spoorloos in het gehucht Haut Vernet in het departement Alpes-de-Haute-Provence, een kleine 200 kilometer boven Marseille.

Een team van 52 agenten doorzoekt sinds donderdagochtend een laatste stuk grond bij het gehucht. De zoekactie stond al gepland en heeft niets te maken met eventuele nieuwe aanwijzingen over de verdwijning, meldt de Franse nieuwszender BFMTV. Woensdag vond het laatste grootschalige ‘veldwerk’ plaats in het bergachtige gebied rond Haut Vernet, een dorp met 125 inwoners. Agenten en vrijwilligers van het Franse Vreemdelingenlegioen vonden geen nieuwe informatie, zo deelde de officier van justitie van het arrondissement Digne-les-Bains na afloop mee.

De officier van justitie kondigde wel ‘een langere periode van analyses en onderzoek’ aan, waarbij regionale en nationale experts worden ingeschakeld. Hun expertise is belangrijk voor het analyseren van de grote hoeveelheid informatie die de afgelopen dagen is verzameld. Er kwamen ruim 1200 tips binnen. Woensdag zijn rechercheurs al begonnen met het onderzoeken van telefoongegevens, wat een beeld moet opleveren van de mensen die zich voor, tijdens en na de verdwijning in en rond het gehucht bevonden.

Emile.

Niet alleen

Emile werd zaterdag omstreeks 17.15 uur voor het laatst gezien. Hij zou een paar dagen doorbrengen bij zijn grootouders die een vakantiehuis hebben in Haut Vernet. De politie liet niet veel los over de personen die aanwezig waren op het moment van de verdwijning, maar de officier van justitie deed dat woensdag wel. Volgens hem bevonden zich meerdere familieleden in de vakantiewoning, maar niet zijn ouders.



Een bron dicht bij het onderzoek verklaarde tegenover de Franse zender dat een tiental mensen het weekend doorbracht in de woning, onder wie Emiles moeder Marie (25). Ze is de oudste van tien kinderen - jongens en meisjes - van wie de jongste 6 jaar oud is.



Buren verklaarden de blonde peuter zaterdagochtend te hebben gezien. ,,Een klein kind in een luier dat aan het stoeien was met andere kinderen uit de familie”, herinnerden Dédé en zijn echtgenote zich. Zij typeerden de familie van Emile als ‘goede en zeer religieuze mensen met een voorbeeldige opleiding’. De grootouders van Emile zouden hun kleinzoon uit het oog hebben verloren tijdens het inpakken van de auto voor een activiteit waar ze hem mee naartoe wilden nemen.

Franse agenten worden gebriefd voorafgaand aan de zoekactie naar Emile.

Inwoners

Niet alleen politie en justitie en de familie van Emile willen weten wat er gebeurd is, maar ook de inwoners van Haut Vernet breken zich er het hoofd over. ,,Als hij verdwaald is, dan zou hij gevonden moeten worden. Zo niet dan is er iets anders gebeurd’’, verklaarde een bewoner die anoniem wilde blijven tegenover de publieke nieuwszender France Info.



Vrijwilliger Pierre, die de politie sinds zondag helpt bij de zoekacties en de speurders zelf meenam naar een bij kinderen populaire hut, ziet nog maar twee mogelijkheden. ,,Wetende dat we alles uitgekamd hebben en dat een kind in een luier geen kilometers kan lopen, kan alleen een volwassene aan de oorsprong van dit verhaal liggen”, zei hij tegen BFM. ,,Met alles wat we tot nu toe gedaan hebben, hadden we Emile gevonden als hij er nog was. Blijven over een ​​ontvoering of ongeluk.’’

Kerk

In La Bouilladisse, zo’n 20 kilometer ten noordoosten van Marseille, waar Emile vandaan komt, leven inwoners mee met het jochie en zijn familie. In de plaatselijke katholieke kerk prijkt op het altaar sinds zaterdag een foto van de peuter met de woorden ‘Voor kleine Emile en zijn familie’. De familie zal zondag ook centraal staan ​in de gebeden van de inwoners, aldus pater Michel Desplanches van de Notre-Dame du Laus aan BFM.

Vrijwilligers tijdens de grootschalige zoekactie naar Emile rond het gehucht Haut Vernet woensdag.

Foto van het ventje op het altaar.

