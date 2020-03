Lachgas eist leven van internationaal schaakkampioen (27) en zijn 18-jarige vriendin

Een gerenommeerd schaakkampioen uit Oekraïne, Stanislav Bogdanovich en zijn vriendin Alexandra Vernigora - ook een topschaakspeelster - zijn gisteren dood aangetroffen in hun flat in het oosten van Moskou na een poging high te worden van lachgas. Dat bevestigt het Russische persbureau Tass .

De politie in Rusland sluit een misdrijf uit en gaat uit van een noodlottig ongeval. De lichamen vertoonden geen tekenen van geweld. Voorlopig wijst alles erop dat ze stierven door verstikking en/of een hartaanval. De politie is nog altijd bezig met onderzoek en houdt nog rekening met verschillende scenario’s.



Volgens de politie werden bij de lichamen diverse patronen van lachgas gevonden. Gebruikers inhaleren lachgas via een ballonnetje. Inname zorgt voor een kortdurend euforisch gevoel. Het geestverruimende middel staat in Nederland op de lijst van de Opiumwet.

Slagroomspuiten

Lachgas is eigenlijk bedoeld voor slagroomspuiten in de horeca, maar wordt tegenwoordig over de hele wereld volop gebruikt voor andere doeleinden, zowel in het uitgaansleven als bij thuisfeestjes. Het gebruik neemt ook in Nederland exponentieel toe: in 2018 had 6,9 procent van de volwassenen ooit lachgas gebruikt. Vorig jaar gebruikte van de leeftijdsgroep 20-24 jaar 14,6 procent een ballonnetje. Vooral jonge mensen en gebruikers met een laag vitamine B12-gehalte, zoals vegetariërs, zijn gevoelig voor de nadelige effecten van lachgasgebruik. Overmatig gebruik kan zelfs overlijden tot gevolg hebben.

Uit medisch onderzoek blijkt dat ammoniak zich kan ophopen in het lichaam door het gebruik van lachgas, doordat de vitamine B12 inactief wordt. Daardoor ontstaat te veel ammoniak in het lichaam en kan een lachgasgebruiker zichzelf ‘vergiftigen’. Vermoedelijk is dit bij de twee schaakspelers gebeurd.

Wereldspeler