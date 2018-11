‘Laffe aanval’ op Belgische politie was geen terroristische daad

VIDEO Dode en gewonden door treinonge­val Barcelona

10:22 Door het ontsporen van een trein vanmorgen bij Barcelona is een dode gevallen en raakten zes mensen gewond. Spaanse media repten aanvankelijk van zwaargewonden, maar de dienst burgerbescherming meldde later dat er alleen lichtgewonden zijn gevallen. De krant El Periódico meldt dat de ontsporing het gevolg was van een aardverschuiving.