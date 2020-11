Lancering SpaceX uitgesteld, Elon Musk mogelijk besmet met corona

De lancering van een commerciële SpaceX-raket die vier astronauten naar het internationaal ruimtestation ISS moet brengen, is uitgesteld van zaterdag naar zondag. Dat heeft ruimtevaartorganisatie NASA bekendgemaakt. Onduidelijkheid over een mogelijke coronabesmetting van SpaceX-CEO Elon Musk kan voor verder uitstel zorgen, meldt CNN.

Momenteel is vooral de harde wind spelbreker. De lancering wordt daarom een dag verschoven en staat nu gepland voor zondag 19.27 uur in Florida (maandag 1.27 uur Nederlandse tijd). Het gaat om de eerste operationele missie van zes maanden naar het ISS door het commerciële ruimtevaartbedrijf SpaceX.

Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk voerde eerder dit jaar wel al een succesvolle demonstratiemissie uit met twee astronauten. De bemanning van deze ruimtevlucht bestaat uit Amerikanen Michael Hopkins, Victor Glover en Shannon Walker, en Japanner Soichi Noguchi.

Ruimtevaarders Soichi Noguchi, Shannon Walker, Victor Glover en Mike Hopkins bij het Kennedy Space Center.

Coronabesmetting

Het is echter uitgerekend topman Musk die nu mogelijk het longvirus onder de leden heeft. De CEO liet vrijdag via sociale media weten dat hij donderdag vier coronasneltesten had gedaan met tegenstrijdige resultaten. Ook klaagde hij over milde symptomen zoals een lichte koorts en een hoestje. Musk verwacht binnen 24 uur de uitslag van de meer betrouwbare PCR-test.

Jim Bridenstine, topman van NASA, liet weten dat volgens protocol Musk nu in quarantaine moet, en dat SpaceX verantwoordelijk is voor uitvoeren van contactonderzoek. Het is Bridenstine niet duidelijk of de CEO van SpaceX de afgelopen dagen contact heeft gehad met de bemanning. Toen de NASA-baas gevraagd werd of de onzekerheid over de diagnose van Musk de lancering van zondag in gevaar brengt, antwoordde deze dat ,,als wijzigingen noodzakelijk zijn, die zullen worden doorgevoerd’’.

Archiefbeeld. Elon Musk, oprichter en CEO van SpaceX.

NASA acht de kans klein dat de ruimtevaarders besmet zijn. Alle astronauten gaan ruim voor lancering al in quarantaine om te voorkomen dat ze ziektes mee aan boord nemen. Die verspreiden zich een stuk sneller in de krappe, afgesloten ruimten waarin de bemanning zich de komende maanden zal verblijven. Vanwege het coronavirus werden de maatregelen al verder aangescherpt.

Het risico is echter niet beperkt tot de astronauten. Ook andere medewerkers van NASA en SpaceX die zondag aanwezig zullen zijn om de lancering in goede banen te leiden, zouden contact met Musk kunnen hebben gehad. Ook daarover kan de NASA nog geen duidelijkheid bieden. SpaceX reageerde ook nog niet op vragen van CNN over hetzelfde onderwerp.

Coronasceptisch

CEO Musk uitte vrijdagochtend op Twitter zijn onvrede over de tegenstrijdige uitslagen van de sneltesten. ,,Er is iets heel vreemds aan de hand. Werd vandaag vier keer op corona getest. Twee waren negatief, twee waren positief. Zelfde machine, zelfde test, zelfde verpleegster.’’ Toch is algemeen bekend dat de zogenaamde antigeensneltesten die Musk gebruikte, sneller, maar minder betrouwbaar zijn dan de PCR-testen waarbij analyse in een laboratorium noodzakelijk is.

Musk heeft sinds de uitbraak van de epidemie herhaaldelijk laten weten dat hij vindt dat de gevaren van het coronavirus schromelijk worden overschat. In een recent interview zei hij niet van plan te zijn zich in te laten enten met een eventueel coronavaccin, en dat lockdowns meer kwaad dan goed doen.