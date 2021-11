Landen bereiken na slepend overleg ‘imperfect’ akkoord op klimaattop in Glasgow

COP26-voorzitter Alok Sharma noemde het akkoord ‘imperfect', maar een stap in de goede richting. Dat gevoel overheerste ook bij veel delegaties. Eurocommissaris Frans Timmermans noemde het resultaat zelfs ‘historisch’.



Belangrijke elementen in de slotverklaring gaan over het op termijn afbouwen van steenkoolgebruik en subsidies op fossiele brandstoffen. Concrete jaartallen staan er niet in en bij beide punten worden diverse voorbehouden gemaakt. Dat het punt over fossiele brandstoffen het tot de eindtekst heeft gehaald, wordt onder meer door de Europese Unie beschouwd als een belangrijke stap.



Steenkool

India weigerde aan het einde van de top teksten over steenkool goed te keuren waar veruit de meeste landen het wel over eens waren. Tot vlak voor de laatste sessie ging het in de teksten over ‘uitfaseren’. Dat werd ‘afbouwen'. Voor die gang van zaken bood voorzitter Sharma zijn excuses aan. Diverse landen, waaronder Zwitserland, uitten hun ergernis. Omdat groot belang wordt gehecht aan een slotverklaring waar iedereen het mee eens is, gingen ze echter toch akkoord.

Een ander belangrijk punt uit het akkoord van Glasgow gaat over het verminderen van de CO2-uitstoot. Landen wordt verzocht om uiterlijk eind volgend jaar hun plannen daarvoor aan te scherpen en in lijn te brengen met de klimaatdoelen die in 2015 in Parijs werden afgesproken. Hierbij staat wel de kanttekening dat rekening moet worden gehouden met verschillende ‘nationale omstandigheden’.

Over financiering is onder meer afgesproken dat ontwikkelingslanden meer geld krijgen om zich aan te passen op een opwarmende wereld. Ook moet de 100 miljard dollar aan jaarlijkse hulp die hun eerder is beloofd voor de jaren tot 2025 nu echt worden geleverd. De landen zijn het er ook over eens dat dit bedrag verder zal moeten stijgen.

1,5 graad

Een hoofddoel van de top was om zicht te houden op de grens van 1,5 graad opwarming ten opzichte van pre-industriële tijden. Dat is het meest ambitieuze doel uit het Klimaatakkoord van Parijs. In de slotverklaring benadrukken alle landen dat de impact van klimaatverandering ‘veel lager’ zal zijn bij 1,5 graad dan bij het vastgelegde maximum van 2 graden.

In hoeverre de wereld met dit akkoord op een traject is gekomen om de opwarming echt onder de 1,5 graad te houden, zal nog moeten blijken. Critici zijn sceptisch. Zo schreef activiste Greta Thunberg op Twitter: ,,Nu #COP26 ten einde loopt, pas op voor een tsunami van greenwashing en mediaspin om de uitkomst te duiden als “goed”, “vooruitgang”, “hoopvol” of “een stap in de goede richting”.

Nachtje slapen

De Britse premier Boris Johnson zei gisteren dat er een ‘ambitieus resultaat’ in zicht is, na de twee weken durende besprekingen in Glasgow. De voorzitters van de besprekingen braken die tegen de gewoonte in af en spoorden de delegaties aan rust te nemen in plaats van heel de nacht door te gaan.



De onderhandelaars hoopten dat een ‘nachtje slapen’ mee zou helpen bij het opstellen van een ‘geloofwaardig plan’ om de wereldwijde aanpak van het broeikasprobleem te stimuleren. Over de exacte bewoordingen die landen daartoe oproepen, moet echter nog flink worden onderhandeld.



Vanmiddag mochten alle 197 landen zich, tijdens een formele vergadering, uitspreken over de voortgang die was geboekt in de onderhandelingen. Daarna volgde nog een laatste onderhandelingsronde, waarbij de delegaties steggelden over de tekstgedeelten waarover nog geen overeenstemming is bereikt.

Volledig scherm Leden van de Rode Rebellenbrigade van Extinction Rebellion demonstreren voor het congresgebouw in Glasgow. © REUTERS

Weinig fiducie

Dat niet iedereen fiducie in het tempo van de klimaatonderhandelingen heeft, bleek gisteren opnieuw. Er waren tal van protesten in Glasgow rond de VN-top. De demonstranten lieten luidkeels blijken dat actie geboden is. Actievoerders van Extinction Rebellion overgoten zichzelf buiten met nepbloed, meldde The Guardian.



Het ‘bloed’ stond symbool voor ‘de mensen die zijn gestorven door de klimaatcrisis en de mensen die nog dood zullen gaan vanwege de passiviteit van de onderhandelaars bij de top. De actiegroep heeft voor vandaag een mars door Londen naar het Britse parlement aangekondigd, meldt Sky News.



Zelfs gisteravond laat was er nog een actie in het congresgebouw waar de klimaattop plaatsvindt. Milieubeweging Greenpeace liet midden in het conferentiecentrum een reusachtige ballon op die de aarde moest voorstellen. Op een rood spandoek prijkte de tekst ‘Niet te koop’.



Volledig scherm Een activist beeldt uit waar de mensheid heengaat als de klimaatdoelen niet worden gehaald. © EPA

Topvervuiler

De top in Glasgow is zelf mogelijk de meest vervuilende van alle VN-klimaattoppen tot nu toe, schrijft The Washington Post. COP26 zal volgens voorlopige berekeningen ongeveer 102.500 ton CO2 en andere broeikasgassen uitstoten. Dat is twee keer zo veel als tijdens de toppen in Madrid in 2019 en in Parijs in 2015.



Een reden voor de relatief hoge uitstoot is dat deze klimaattop groter is dan vorige edities. En dat ondanks de inzet van herbruikbare koffiebekers, zuinige toiletten en zelfs een vegetarische versie van het bekende Schotse gerecht haggis. Ook brandt de verwarming langer, omdat de top langer duurt dan voorzien.



Pas na het einde van de top kan de volledige uitstoot van de bijeenkomst worden berekend, meldde de Britse overheid aan de krant. Wel stelt men dat de manier van het berekenen deze keer verschilt van andere jaren. Zo wordt de uitstoot over een groter terrein berekend dan waar de top gewoonlijk wordt gehouden.

Eind 2022 vindt in Egypte een nieuwe klimaattop plaats.

PvdA en GroenLinks: Nederland moet nu extra klimaatstappen zetten

De uitkomst van de klimaattop in Glasgow is ‘teleurstellend’ en betekent dat de formerende partijen in Nederland ‘extra stappen’ moeten zetten. Dat schrijven Tweede Kamerleden Suzanne Kröger (GroenLinks) en Joris Thijssen (PvdA) in een gezamenlijk blog.



,,Formerende partijen moeten de EU Green Deal omarmen en daarbij extra stappen zetten”, zo stellen Thijssen en Kröger. Ze bepleiten onder meer dat gaswinning in de Waddenzee niet doorgaat, er extra geld naar openbaar vervoer gaat en er geïnvesteerd wordt in vergroening van de industrie. ,,Het kabinet is aan zet”, stelt Kröger.



De Kamerleden verwijten de onderhandelende landen in Schotland dat ze de nodige stappen om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken doorschuiven naar volgend jaar. Toch denkt Thijssen dat het nog niet te laat is. ,,De klimaattransitie zal lukken als we het eerlijk doen”.

Milieuorganisaties over akkoord Glasgow: slap, zwak en schandalig

Milieuorganisaties hebben teleurgesteld gereageerd op de uitkomst van de klimaattop in Glasgow. ,,Om nog zicht te houden op 1,5 graad en gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen, is afbouw van alle fossiele brandstoffen nodig. Deze zwakke slotverklaring beperkt zich slechts tot de voorzichtige afbouw van sommige fossiele subsidies”, reageert Nine de Pater, campagneleider Klimaat en Energie van Milieudefensie.



Internationaal netwerk van milieuorganisaties Friends of the Earth reageert in een verklaring ook verbolgen. Coördinator Klimaatrechtvaardigheid en Energie Sara Shaw noemt de overeenkomst niets minder dan een schandaal. ,,Alleen de woorden 1,5 graden zijn zinloos als er in de overeenkomst niets staat om die woorden waar te maken. COP26 zal de geschiedenis ingaan als een verraad van de landen in het Zuiden.”



Ook Greenpeace is kritisch over het akkoord, maar ziet ook een positieve kant. ,,Het is slap, het is zwak en het 1,5 graden-doel is nog maar net in leven, maar er is een signaal afgegeven dat het tijdperk van fossiele brandstoffen ten einde loopt. En dat is belangrijk”, aldus klimaat- en energie-expert Dewi Zloch van de milieuorganisatie. ,,Zeker op een klimaattop waar lobbyisten van de fossiele industrie wederom flink vertegenwoordigd waren.” Zloch: ,,De zin in de slotverklaring over het minderen met steenkool en het afschaffen van subsidies voor fossiele brandstoffen is afgezwakt, maar het is niettemin een doorbraak.”

Volledig scherm Langeafstandszwemmer Peter Green spreekt zich uit tegen lozingen op zee en in rivieren. © Getty Images

