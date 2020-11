Langdurige guerrillaoorlog dreigt nu in noorden van Ethiopië

De strijd duurt voort. Het leger zou de stad Mekele hebben ingenomen, de hoofdstad van de rebellerende regio Tigray in het noorden van het land. Volgens Abiy hebben regeringstroepen ‘de volledige controle’ over de stad. Maar dat betekent geenszins het einde van de strijd.

Het noorden van Ethiopië is een kruitvat sinds de Ethiopische premier Abiy Ahmed op 4 november een groot offensief begon tegen de opstandige Tigreeërs. Zij maakten dertig jaar de dienst uit in het land dat 115 miljoen inwoners telt. In 2018 werden de Tigreeërs op een zijspoor gezet door de nieuwe premier Abiy maar ze wensten zich daarna niet te onderwerpen aan het centrale gezag in Addis Abeba. Een reeks van incidenten leidde deze maand tot het offensief van Nobelprijswinnaar Abiy waarbij over en weer oorlogsmisdaden zouden zijn begaan.

Hoewel er geen onafhankelijke bronnen zijn om dat te bevestigen zou de inname van Mekele niet hebben geleid tot nieuwe oorlogsmisdaden. Premier Abiy had de inwoners eerder gewaarschuwd afstand te nemen van het TPLF, anders zou er ‘geen genade’ worden getoond. Er zijn geen meldingen van wraakacties. Maar verificatie blijft erg moeilijk, aangezien de regio sinds het begin van het conflict vrijwel van de buitenwereld is afgesneden, inclusief telefoonlijnen en internet. De regionale tv is ook uit de lucht. Honderden mensen zouden zijn omgekomen, vele tienduizenden zijn op de vlucht.

Guerrillaoorlog

Uit Mekele worden sporadisch nog vuurgevechten gemeld. Een deel van de 500.000 inwoners zou de stad al eerder zijn ontvlucht naar het buurland Soedan. Het Tigray People’s Liberation Front (TPLF), de zwaar bewapende militie van de stam van Tigreeërs (6 procent van de Ethiopische bevolking) zou de wijk hebben genomen naar de bergen en zich voorbereiden op een langdurige guerrillaoorlog. Het TPLF kan ongeveer 250.000 man mobiliseren, deels goed getrainde soldaten met zwaar materieel dat voor een deel recent is gestolen uit een arsenaal van het Ethiopische leger. ,,We vechten tot het einde”, aldus een TPLF-verklaring aan persbureau Reuters. De militie heeft jarenlange oorlogservaring in het bergachtige gebied langs de grens met Soedan en Eritrea. Het was vanuit hier dat de communistische Ethiopische dictator en oorlogsmisdadiger Mengistu in 1991 werd verdreven. Destijds kreeg het TPLF daarbij steun van Eritrea maar nu zijn het doodsvijanden.

Aanhangers van premier Abiy ondersteunen het regeringsleger tijdens een demonstratie in Addis Abeba.

Raketten

Dit weekeinde werd de Eritrese hoofdstad Asmara opnieuw beschoten met tenminste zes raketten vanuit de regio Tigray. De luchthaven van Asmara en militaire installaties zouden het doelwit zijn geweest. De TPLF is een oude vijand van Eritrea en beschuldigt het regime ervan de Ethiopische soldaten te helpen het gebied van de Tygreeërs te onderwerpen. Eritrea en de TPLF zijn bittere vijanden. Het Eritrese front was in Ethiopië als politieke partij 27 jaar aan de macht en raakte in de jaren 1998-2000 in een bloedige oorlog met Eritrea verwikkeld. Eritrea maakt aanspraak op grondgebied dat de Tigreeërs niet willen afstaan. Premier Abiy heeft beloofd die gebieden aan Eritrea over te dragen.

De oorlog tussen Ethiopië en Eritrea werd door Abiy Ahmed kort nadat hij de macht verwierf in 2018 officieel beëindigd. Hij kreeg er het jaar erop de Nobelprijs voor de Vrede voor. Het TPLF verloor de macht in de hoofdstad Addis Abeba, maar bleef sterk in de noordelijke regio. Als het conflict verandert in een langdurige oorlog, kan het de hele regio van de Hoorn van Afrika destabiliseren, met rampzalige gevolgen voor miljoenen, waarschuwen mensenrechtenorganisaties.

