Lange straffen voor mannen die toeriste verkrachtten en voor dood achterlieten in Bolivia

De toeriste had Patagonië en Argentinië al doorkruist toen ze de grens overstak bij Bolivia. De tragische gebeurtenis voltrok zich op 4 juni 2017. ,,Ik ben bang dat ik het nooit zal vergeten; het staat in mijn geheugen gegrift", verklaarde de vrouw, die de Britse nationaliteit verkreeg nadat ze verhuisde van Moskou naar Londen toen ze twintig was.



,,Ik had net een boottochtje gemaakt op een rivier nabij Santa Rosa toen me werd aangeraden om te kamperen nabij een lagune in het afgelegen plaatsje Rurrenabaque'', vervolgde ze. ,,Die avond verliet ik mijn tent even om een ​​foto van de lagune te maken. Enkele dronken mannen riepen naar me dat ik met hen moest komen vissen, maar ik ging er niet op in en keerde terug naar mijn tent.''



Een uur later werd ze gewekt door enkele mannenstemmen naast haar tent. Ze lachten luid en begonnen vuile taal uit te slaan. ,,We zijn naar een feestje geweest en nu zoeken we een b*tch om plezier mee te hebben", zeiden ze.