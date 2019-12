Lawine treft piste Zwitserland: zes skiërs gered, onbekend aantal mensen nog onder de sneeuw

Japan executeert eerste buitenlan­der in tien jaar

19:01 Een Chinees die ter dood werd veroordeeld voor een roofmoord is vandaag terechtgesteld. De man zat ruim 16 jaar in de dodencel. Hij is de eerste buitenlandse geëxecuteerde in Japan, sinds het land in 2007 begon met het vrijgeven van namen terechtgestelde criminelen en details over hun misdaden.