'Le Pen misbruikte EU-geld'

Het tweetal zette Europese parlementair assistenten in voor de eigen partij, het Front national, in Frankrijk. Het parlement beschouwde dat als misbruik en had zelf de zes ton al eerder teruggeëist, maar Le Pen en Gollnisch stapten naar het Europese gerecht in Luxemburg om onder de terugbetaling uit te komen. Dat is ze dus niet gelukt, want het gerecht verwierp vanmiddag hun beroep.