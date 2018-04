Leert Trump Syrië een lesje of ontketent hij een oorlog?

'Douma nu volledig in handen van leger Syrië'

8:22 Het Syrische regeringsleger heeft de stad Douma in Oost-Ghouta volledig in handen. Dat zegt een Russische legerfunctionaris volgens persbureau TASS. Het persbureau meldt dat de Russische militaire politie wordt ingezet om de orde in de plaats te bewaren.