Leeuwen verscheuren jager die hen wilde doden

Het incident vond na zonsondergang plaats in het Ingwelala privénatuurreservaat in Hoedspruit, net buiten Phalaborwa, Zuid-Afrika. De stroper zou nog om hulp geschreeuwd hebben, maar tevergeefs. De leeuwen vielen de stroper aan en aten zijn lichaam op, voordat ze werden weggejaagd.

Het kostte de politie moeite om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen, omdat hij geen identificatiebewijs bij zich had. Eerst werd gedacht dat de man een medewerker van het reservaat was, maar deze kwam niet veel later levend aan bij het reservaat. Daarna dacht de politie al snel aan een stroper, ook omdat zij een jachtgeweer vonden bij wat over was van het lichaam.