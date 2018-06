Leeuwin ontsnapt in Belgische dierentuin

In de dierentuin Planckendael in het Vlaamse Mechelen is een jonge leeuwin uit haar verblijf ontsnapt, meldt de dierentuin op Twitter. De bezoekers die in het park aanwezig waren zijn in veiligheid gebracht en volgens de dierentuin nooit in gevaar geweest.