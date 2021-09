Lege schappen dreigen in Groot-Brittannië door plotseling CO₂-tekort

De opmerkelijke oorzaak van de voedselcrisis ligt bij de sluiting van twee kunstmestfabrieken in Groot-Brittannië. Deze fabrieken produceerden als bijproduct CO₂, wat aan de voedselindustrie werd geleverd. Slachthuizen hebben CO₂ nodig om dieren te bedwelmen. Ook wordt CO 2 gebruikt voor het maken van droogijs en het vacuüm verpakken van voedselwaren.

Door het plotselinge tekort aan CO 2 komt de productie van diepvries- en vleesproducten in gevaar. De Britse voedselsector luidt de noodklok en maant de overheid tot actie. Een woordvoerder van de vleesindustrie verwacht dat er binnen twee weken niet meer genoeg CO 2 voorradig is om varkens te slachten, wat betekent dat dieren langer op de boerderij gehouden moeten worden – met mogelijk grote gevolgen voor dierenwelzijn.

‘Kerst gecanceld’