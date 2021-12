Leger des Heils-busje gestolen met voor duizenden dollars aan cadeaus voor arme kinderen

In het Amerikaanse Farmington is afgelopen week een busje van het Leger des Heils gestolen met daarin voor duizenden dollars aan cadeaus voor arme kinderen. De inwoners van de stad doneren nu goederen en geld dat het een lieve lust is om zo ‘de Grinch te verslaan'.

In het witte busje lag op het moment van de diefstal voor zo'n 6000 dollar aan cadeaus (ruim 5300 euro), bedoeld voor meer dan 350 kinderen.

Een medewerker van het Leger des Heils was op dinsdagavond bezig met het kopen van de cadeaus in de lokale Wall Mart. Hij werd daarbij en bij het inladen, geholpen door Anthony Crespin (37). Toen de Leger des Heils-medewerker daarna de inkopen in de winkel afrondde, ging Crespin er met de bus vandoor. ‘Op een of andere manier’ werd de autosleutel uit de zak van zijn collega gerold, zo vertelt Christopher Rockwell van de lokale tak van de non-profitorganisatie aan lokale media.

,,We zijn in shock, kunnen het niet geloven. Hoe kan iemand zoiets doen. Cadeautjes van kinderen meenemen’’, zegt Rockwell. ,,Het lijkt wel op een actie van de Grinch’’, verwijst hij naar het groene karakter uit (teken)films, dat aanvankelijk niks van Kerstmis moet hebben. ,,Maar we laten de Grinch niet winnen.’’

De politie startte een onderzoek en deelde foto's van de bus en de dader.

Volledig scherm De 37-jarige Anthony Crespin wordt verdacht van de diefstal. © Farmington police department

Giften

Crespin en de bus zijn nog niet teruggevonden. En dat terwijl het uitdelen van de cadeaus voor morgen op de planning staat. De inwoners van Farmington zijn daarom in actie gekomen. De giften stromen de laatste dagen binnen bij het Leger des Heils. Speelgoed, kleding, toiletspullen en geld, het is meer dan genoeg om de gestolen goederen te vervangen. Rockwell: ,,We hebben een wachtlijst van kinderen. We kunnen nu kijken in hoeverre we die kunnen wegwerken. Dit laat zien hoeveel naastenliefde er hier nog bestaat.’’

Het Leger des Heils is een christelijke organisatie die in 1865 in Londen werd opgericht. Nu is de organisatie in meer dan honderd landen actief en onder meer bekend vanwege zijn daklozenopvang.

Volledig scherm Door inwoners van Farmington gedoneerde cadeaus. © AP

