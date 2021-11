Leger en politie moeten orde herstellen in gevangenissen Ecuador

In veel gevangenissen in Ecuador maken criminele organisaties de dienst uit. De gevechten die vrijdag uitbraken in de gevangenis in de havenstad Guayaquil en die tot zondag duurden gingen tussen rivaliserende drugsbendes. Toen de politie de gevangenis binnenviel om de orde te herstellen, vond ze vuurwapens en explosieven. In hetzelfde gevangeniscomplex kwamen in september ook al 119 gevangen om bij een oproer.