Leger ingezet bij watersnood Australië

In het gebied rond de stad Townsville (Queensland) viel in een week tijd meer dan een meter regen. De autoriteiten zagen zich zondag genoodzaakt de spuisluizen open te zetten van een stuwdam bij de stad. Ongeveer vierhonderd inwoners worden opgevangen op een nabijgelegen legerbasis.

Door de watersnood zitten zeker 16.000 huishoudens zonder stroom, meldt elektriciteitsbedrijf Ergon Energy. Volgens de autoriteiten kunnen 20.000 woningen onder water lopen als de regenval doorzet. ,,We hebben nog nooit zoiets gezien'', zei premier Annastacia Palaszczuk van Queensland.

De politie roept ouders op hun kinderen niet in het water te laten spelen. ,,Er is melding gemaakt van krokodillen in het overstromingswater in delen van Townsville en er kunnen ook slangen en andere wilde dieren aanwezig zijn.''