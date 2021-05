‘Leider terreurorganisatie Boko Haram overleden’

VIDEO Justitie wil blunder goedmaken en gaat in beroep in moordzaak Bas van Wijk

19 mei Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft vandaag hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank gisteren in de zaak van de dodelijke schietpartij in recreatiegebied De Overlanden in augustus 2020 waarbij de 24-jarige Bas van Wijk om het leven kwam. Schutter Samir el Y. kreeg gisteren negen jaar cel maar dat had hoger kunnen zijn als justitie niet geblunderd had met de tenlastelegging.