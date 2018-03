Lerares offert leven op om kinderen uit brandend winkelcentrum te redden

Trans­gen­der-sol­daat Hannah trouwt met Jake, die werd geboren als vrouw

12:54 De Britse Hannah Winterbourne (30) ging bij het leger als man en is nu, vijf jaar later, de hoogste transgender-officier. Jake Graf (41) is een acteur en filmmaker, die werd geboren als vrouw. Het stel stapte vrijdag in het huwelijksbootje, maar ziet zichzelf allerminst als bijzonder koppel: ,,We zijn hetzelfde als elke andere bruid en bruidegom."