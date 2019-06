Lesbisch stel in elkaar geslagen omdat ze weigerden te zoenen

Ryanair-stewardess Melania Geymonat en Chris waren eind mei een avondje uit geweest in de Londense wijk West Hampstead en gingen voor het nachtelijke uitzicht boven in de bus zitten. Ze namen vooraan plaats en waren nagenoeg de enige passagiers.

Een groepje jongemannen stapte ook op en ging in hun buurt zitten. Het stond hen niet aan dat de twee een koppel vormen. Ze omsingelden de vrouwen en maakten denigrerende opmerkingen. ,,Ze begonnen zich te gedragen als hooligans en eisten dat we elkaar zoenden en streelden zodat ze konden toekijken. Ze zeiden ook openlijk welke standjes ze wilden zien”, verklaart Melania op Facebook.

Muntstukken gooien

Melania, die haar doktersopleiding in Uruguay tijdelijk heeft ingeruild voor een baan als stewardess, was ervan overtuigd dat haar geaardheid geen probleem zou vormen in Londen. Door de bloederige foto van de laffe aanval te delen wil ze het geweld tegen vrouwen en leden van de lhbt-gemeenschap aankaarten. ,,Wat me het meest van streek maakt, is dat zulk geweld blijkbaar als normaal wordt beschouwd.”



De politie nam hun verklaring af en is op zoek naar de vier aanvallers. Mogelijk zijn er camerabeelden.