Leugen medewerker pizzeria leidt tot onnodige lockdown Zuid-Australië

De man had namelijk verteld dat hij besmet was geraakt tijdens het kopen van een pizza. De autoriteiten waren bang dat het virus mogelijk via pizzadozen honderden klanten kon infecteren. In werkelijkheid had de man als medewerker verschillende diensten gedraaid in de pizzeria, in nauw contact met een collega die ook beveiliger is van een zogeheten ‘quarantainehotel’, zei premier van Zuid-Australië Steven Marshall vrijdag bij een persconferentie. ,,Het verhaal klopte niet. We zijn er achteraan gegaan. We weten nu dat hij heeft gelogen.”



Marshall geeft de man openlijk de schuld van de lockdown. ,,Als deze persoon eerlijk was geweest tegenover de medewerkers van het contactonderzoek, zouden we niet in een zesdaagse lockdown terecht zijn gekomen.” De premier voegde eraan toe dat hij woedend is. ,,De egoïstische acties van deze persoon hebben tot een zeer moeilijke situatie geleid in de hele staat.”