Leuvense gevangene doodgeslagen door andere gedetineerde

Israëli’s tonen hun afkeer na groepsver­krach­ting 16-jarig meisje: ‘Welk deel van nee heb je niet begrepen?’

23 augustus In Israël zijn twee minderjarigen gearresteerd in verband met een groepsverkrachting van een 16-jarig meisje. Dat maakte de Israëlische politie bekend. Daarmee is het aantal arrestaties op vier gekomen. Het land reageert geschokt, honderden sympathisanten van het slachtoffer gingen de straat op.