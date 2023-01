Levensgevaarlijke en gevluchte Schotse broers mogelijk gewond geraakt in Brazilië

De broers James en Barry Gillespie zijn mogelijk gewond geraakt in Brazilië, waar ze op de vlucht zijn. Dat laten detectives aan BBC weten. De twee Schotse broers worden al tijden internationaal gezocht, mede vanwege mogelijke betrokkenheid bij de moord op de Nederlandse ex-crimineel en misdaadblogger Martin Kok in 2016.

Er wordt al langer gespeculeerd over het lot van de gebroeders Gillespie, maar de politie in Schotland laat nu weten dat zij hun families hebben ingelicht over de zorgen die er zijn. Onder de naam ‘Operation Escalade’ worden zij al tijden gezocht door de Schotse politie. In deze operatie zijn sinds 2014 al 42 mensen veroordeeld voor misdrijven door de georganiseerde misdaad, waaronder drugshandel, vuurwapendelicten en het witwassen van geld in binnen- en buitenland.

Betrokken bij moord

In 2016 waren James en Barry mogelijk betrokken bij de moord op ex-crimineel en misdaadblogger Martin Kok. Kok werd toen doodgeschoten bij een seksclub in Laren. De politie was destijds op zoek naar vijf ‘levensgevaarlijke’ Schotse criminelen die er iets mee te maken zouden hebben, waaronder de broers Gillespie. Volgens de politie gaat het om keiharde straatvechters, die toen regelmatig in Nederland verbleven.

De bende rond de broers Gillespie is ontstaan in Ruthersglen, een arme buitenwijk van Glasgow. ,,Ze zijn extreem gevaarlijk; keiharde straatvechters”, meldde een woordvoerder van de politie destijds in Opsporing Verzocht. ,,En ze lopen gewoon in Nederland rond, misschien. Ze hebben een heel kort lontje: als je tegen ze aanloopt in de kroeg, vinden ze dat al reden tot vechten. Dat kan dus iedereen overkomen.”

Ze hebben inmiddels miljoenen verdiend aan wapenhandel en drugs, en zijn Schotlands meest gezochte criminelen. Inmiddels zouden de broers dus in Brazilië zijn. De Schotse politie doet - wederom - een oproep aan iedereen die informatie heeft over de huidige verblijfplaats van de twee om zich te melden.

