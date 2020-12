Levenslang geëist in proces-Charlie Hebdo

Vijf jaar geleden werden in drie dagen tijd drie aanslagen gepleegd. Op 7 januari 2015 was weekblad Charlie Hebdo het doelwit, de dag erna werd een agent doodgeschoten en de dag daarna volgde een aanslag op een joodse supermarkt. In totaal vielen 17 doden. De drie daders werden alle drie doodgeschoten.



De afgelopen weken stonden 14 verdachten terecht. Volgens de openbaar aanklager hebben zij op verschillende manier hulp verleend aan de terroristen. In veel gevallen ging het om wapenleveranties. Drie van hen worden overigens bij verstek berecht. Ze bevinden zich in Syrië of zijn daar omgekomen.



Tekst gaat verder onder foto

Volledig scherm Tijdens protesten na de aanslag werden vaak dit soort borden getoond door demonstranten tegen het geweld: Je suis Charlie. © AFP

Tijdens het proces erkenden de meeste verdachten te hebben samengewerkt met de drie daders. Maar niet één van hen had weet van de plannen om aanslagen te plegen, zeiden ze tegen de rechter. Van één van de hoofdverdachten, Ali Riza Polat – een vriend van één van de daders, werd een handgeschreven ‘bestellijst’ gevonden bij een Belgische garagehouder/wapenhandelaar. Daarop stonden wapens en explosieven vermeld. ,,Op zijn iPad hebben we foto’s gevonden over de jihad en een vlag van IS’’, zei de aanklager.

De verdachte erkende in de rechtbank dat lijstje te hebben geschreven maar volgens hem waren de wapens bedoeld voor een overval van een geldtransport.

Symbolische betekenis

De advocaat van Charlie Hebdo, Richard Malka, benadrukte deze week de ‘symbolische betekenis’ van het proces. ,,Terwijl deze rechtszaak bezig was werd een onderwijzer (Samuel Paty, red) in tweeën gesneden. Sorry dat ik het in zulke verschrikkelijke woorden zeg. Maar terroristen willen ons duidelijk maken: we hebben geen bal te maken met jullie wetten en rechtszaken.’’

De rechter doet volgende week woensdag uitspraak.

Eind november werd de rechtszaak rond de aanslag op tijdschrift Charlie Hebdo weer hervat nadat een van de verdachten corona had gekregen: