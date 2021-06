Levenslang geëist tegen hotelmanager uit ‘Hotel Rwanda’

Tegen de hotelmanager die in 1994 bijna 1300 Rwandezen van de dood redde, is vrijdag een levenslange celstraf geëist. Paul Rusesabagina staat terecht voor onder meer terrorisme, moord, brandstichting, samenzwering en financiering van rebellie.

,,We hebben aangetoond dat elke daad van Rusesabagina crimineel van aard was, met de bedoeling terrorisme te plegen”, zei de aanklager voordat hij de strafeis uitsprak in de Rwandese hoofdstad Kigali.

Lees ook PREMIUM Activist die in Rwanda 1268 levens redde wordt nu vervolgd voor terrorisme

De 67-jarige Rusesabagina kreeg internationale bekendheid als manager van Hôtel des Mille Collines toen het verhaal over de levens die hij redde in 2004 werd opgetekend in de film Hotel Rwanda. Tijdens de volkerenmoord van de Hutu’s op de Tutsi’s slaagde hij er samen met zijn vrouw Tatiana (Tutsi) in het leven van zijn familie en meer dan 1200 andere vluchtelingen te redden uit de handen van de Interahamwe-militie.

Aanklacht

Tegen Rusesabagina lopen negen aanklachten, die gerelateerd zijn aan aanvallen van gewapende groeperingen in Rwanda in 2018 en 2019. Hij wordt onder meer beschuldigd van het vormen van een gewapende groep, lidmaatschap van een terroristische groep en het financieren van terrorisme.

,,Mijn vader Paul Rusesabagina is een politiek gevangenge. Hij wordt beschuldigd van verzonnen aanklachten, en er is geen enkel bewijs tegen hem gepresenteerd in de rechtbank”, twitterde zijn dochter Carina Kanima nadat de aanklager levenslang vroeg.

Nooit uitgeleverd

Rusesabagina benadrukte eerder in de rechtbank dat hij Belg is en nooit officieel is uitgeleverd aan Rwanda. Een rechtszaak in België zou daarom eerlijker zijn. Het Openbaar Ministerie wijst op zijn dubbele nationaliteit. Hij leefde in de Verenigde Staten en werd door Dubai uitgeleverd aan Rwanda, nadat het vliegtuig waarin hij zat was omgeleid. De VS riepen eerder op tot een eerlijk proces en het Europees Parlement vroeg om zijn vrijlating. België heeft medische ondersteuning aangeboden.

Rusesabagina kreeg in 2005 de Presidential Medal of Freedom van de toenmalige Amerikaanse president George W. Bush. In Rwanda worden zijn heldendaden weersproken door de regering en sommige overlevenden van de volkerenmoord, waarbij ongeveer 800.000 mensen het leven verloren.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: