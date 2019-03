Levenslang voor aanslagpleger Joods Museum Brussel

VIDEO May sluit deal over backstop tijdens koortsach­tig overleg Straats­burg

0:27 Aan de vooravond van de cruciale stemming over haar brexitdeal is de Britse premier Theresa May een last minute aanpassing van haar akkoord overeengekomen met de Europese Commissie. May heeft ‘juridisch bindende’ wijzigingen in haar deal kunnen aanbrengen, melden Britse media. De aanpassingen gaan over de garantieregeling met betrekking tot de grens tussen Ierland en Noord-Ierland, de zogenaamde backstop.