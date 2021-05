Levenslang voor jonge Amerikanen die pasgetrouwde agent in Rome doodstaken

De tussenpersoon belde later op de avond via een andere telefoon naar zijn eigen toestel en kwam zo opnieuw in contact met de Amerikanen. Hij maakte een afspraak om hen in een ander gebied te ontmoeten. Ondertussen had de tussenpersoon echter aangifte gedaan van diefstal, waarop twee agenten in burger naar de plek van de ontmoeting gingen. Die ontmoeting liep al snel helemaal uit de hand: de 35-jarige agent Cerciello Rega werd direct besprongen door een van de Amerikanen en neergestoken met een mes.



De 21-jarige Elder gaf tijdens een eerdere zitting toe de pasgetrouwde politieman meerdere messteken te hebben toegebracht, maar zei dat hij dacht te worden belaagd door drugsdealers. Hij beroept zich op zelfverdediging. ,,Toen die mannen ons naderden, vielen ze ons direct aan alsof ze ons wilden beroven of pijn wilden doen, zonder een woord te zeggen en zonder een identiteitsbewijs of enig ander voorwerp te tonen.” Natale-Hjorth bevond zich op het moment van de steekpartij in een worsteling met de andere agent.