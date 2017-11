Levert deze Picasso 70 miljoen dollar voor het goede doel op?

Van Claude Monet komt Nymphéas en fleur (Waterlelies in bloei) onder de hamer, van Henri Matisse Odalisque couchée aux magnolias (Odalisk of vrouw liggend tussen magnolia's) en van Pablo Picasso Fillette à la corbeille fleurie (Meisje met een mandje bloemen). Voor de Picasso wordt alleen al zo'n 70 miljoen dollar verwacht, voor de Matisse circa 50 miljoen en voor de Monet ongeveer 35 miljoen. Ter veiling komt verder onder meer werk van Seurat, Gris, Signac, Manet, Gauguin, Corot, O'Keeffe en Hopper en bijvoorbeeld een Sèvres-servies dat ooit werd gemaakt op bestelling van Napoleon. Een deel van de collectie, die in haar geheel uit zo'n 2000 stukken bestaat, maakt eerst een tour van wisselende samenstelling langs Hongkong (vanaf 24 november), Londen en Los Angeles.

Eerste miljardair

Peggy Rockefeller-McGrath stierf al in 1996, David volgde haar in maart van dit jaar, 101 jaar oud. Hij was de jongste en laatst levende kleinzoon van John D. Rockefeller (1839-1937), de eerste miljardair van de Verenigde Staten en oprichter van Standard Oil. David leidde de JP Morgan Chase Bank.



De maatschappelijk zeer betrokken David en Peggy lieten anderen royaal meedelen in hun rijkdom en David wilde dat ook postuum doen, wat nu volgens Christie's leidt tot de grootste filantropische veiling ooit. Zijn liefde voor de kunst had hij ook niet van een vreemde: zijn moeder Abby stond aan de wieg van het Museum of Modern Art in New York.



De te veilen stukken werden niet alleen door David en Peggy verzameld, maar ook van zijn ouders geërfd. David zou hebben gezegd dat hij hoopte dat de kunstwerken andere mensen hetzelfde genot zullen schenken als ze hem en zijn vrouw hebben gedaan.