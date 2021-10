Libanon in complete duisternis komende dagen door brandstoftekort

Libanon zit sinds vanmiddag zonder stroom nadat de twee grootste energiecentrales van het land door brandstoftekorten stil zijn gezet. De elektriciteitsvoorziening komt volgens een functionaris op zijn vroegst maandag weer op gang. De economische crisis in Libanon is nog acuter geworden door de brandstoftekorten van de afgelopen weken.

Er zal nu beroep worden gedaan op de oliereserves van het leger, maar dat proces neemt de nodige tijd in beslag. De stroomvoorziening in het Arabische land schiet al maanden ernstig tekort. De meeste dagen is er amper twee uur elektriciteit per dag, waardoor veel huishoudens hun toevlucht zoeken tot dieselgeneratoren. De brandstof daarvoor is echter maar beperkt beschikbaar en door de tekorten wordt het gebruik van generatoren haast onbetaalbaar.

Vorige maand kwamen nog wel tankers met diesel aan uit Iran, die werden geleverd aan de machtige sjiitische beweging Hezbollah, de machtige beweging die deel uitmaakt van het regime in Beiroet en nauwe banden onderhoudt met Teheran. Tegenstanders van Hezbollah zien daarin vooral een poging van de groepering om haar invloed uit te breiden.

Zware economische crisis

Libanon kampt al tijden met een zware economische crisis. De helft van de bevolking leeft in armoede. De waarde van het Libanese pond is sinds 2019 met 90 procent gedaald, waardoor het land geen brandstof kan kopen. Een Turks bedrijf dat stroom leverde vanuit twee drijvende energiecentrales voor de kust stopte daar in mei mee na grote betalingsachterstanden.

In juli sloot Libanon een noodovereenkomst met Irak om brandstof te leveren in een wanhopige poging om de verlammende stroomstoringen en tekorten aan essentiële voorraden te verminderen. Het tekort leidt tot urenlange rijen voor basisgoederen, die door de lokale bevolking als ‘wachtrijen van vernedering’ worden bestempeld.

De Centrale Bank heeft het krediet beperkt tot aankopen van basisbenodigdheden, waaronder brandstof en medicijnen. Bewoners hebben hun toevlucht genomen tot het gebruik van dure zwarte marktbenodigdheden, aangezien honderden lokale winkels en bedrijven zijn gestopt.

Opstand

De bevolking kwam meermaals in opstand, maar de politieke elite in Beiroet handelt traag. Na de enorme ramp in de haven van Libanon, die in de zomer van 2020 meer dan tweehonderd levens eiste, viel de regering. Pas een maand geleden trad een nieuwe formatie aan.

Het land kampt al met stroomstoringen sinds het einde van de vijftien jaar durende burgeroorlog in 1990. Het land is afhankelijk van geïmporteerde brandstof. Het probleem is verergerd nu de regering worstelt met ongekende financiële problemen en overweegt de brandstofsubsidies op te heffen.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: