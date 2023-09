Libische hulpdiensten: ruim 2300 doden door overstromingen in stad Derna

aardbeving marokko Verslagge­ver Ilah: ‘Hoop dat iemand zich om die weeskinde­ren bekommert, maar vrees het ergste’

En opeens zat ik daar, huilend op de bank. Het verhaal van een vader die zijn dochter levend onder het puin vandaan had gehaald maar even later toch zag sterven omdat er niemand was om haar te helpen, greep me enorm aan. De wanhoop en machteloosheid van die dorpelingen in het Atlasgebergte, mensen die dezelfde taal spreken als ik, braken mijn hart.