Libische kustwacht redt op verzoek van Italië migranten van zee

Verkracht, aan boom gebonden en in brand gestoken: strafhof onderzoekt gruwelijk­he­den tegen Rohingya's

24 juni Rohingyavrouwen die, vastgebonden aan bomen, dagenlang door soldaten van het Myanmarese leger zijn verkracht. Mannen die in massagraven zijn geduwd, overgoten met benzine en in brand zijn gestoken. Bij het Internationaal Strafhof in Den Haag zijn huiveringwekkende getuigenissen over wreedheden tegen Rohingya's ingediend.