Lichaam crosskampioen die hond uit water probeerde te redden gevonden

Geboers zat samen met enkele vrienden op een plezierbootje, toen rond 22 uur een klein hondje van boord sprong. Geboers sprong er meteen achter om het dier te redden, zegt Rotthier aan de VRT. Heldhaftig, maar gevaarlijk, zegt burgemeester Paul Rotthier. ,,Het water is uiterst koud en de stroming verraderlijk. De vermiste kwam al meteen na zijn sprong in de problemen en de mensen die bij hem waren, hebben hem onder water zien verdwijnen.''

Zoektocht

'Niet veel hoop meer'

Burgemeester Rotthier gaf eerder aan de hoop niet te willen opgeven, maar uiteindelijk kon voor Geboers geen hulp meer baten. ,,Als je zoveel uren in het koude water blijft, is er niet veel hoop meer”, zei Rotthier vanochtend nog. ,,Dit is dramatisch nieuws voor zijn partner en de familie. Ik weet niet of Eric zelf in Mol verbleef, maar zijn familie is wel van het Molse. Ik wens de familie alvast veel sterkte.”