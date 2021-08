Lichaam gevonden onder puin na instorting gebouw Spaanse badplaats: ‘Geen teken van moeder en zoon’

Dat meldt de Spaanse krant Levante. De hulpdiensten vangen de familie van de jongen op en zorgen dat ze goed worden begeleid, schrijft de krant. Het is de eerste dode die onder het puin vandaan komt, nadat rond middernacht een 15-jarige jongen werd gered.

Kloppen en roepen

De 15-jarige jongen was bij bewustzijn en is naar het ziekenhuis gebracht. Burgemeester Andrés Martínez van Peñíscola zei woensdagavond tegen de Spaanse publieke omroep dat hulpdiensten contact met de jongen hadden gelegd, nadat ze hem van onder het puin hadden horen kloppen en roepen. Brandweermannen vielen elkaar in de armen, toen het uiteindelijk lukte om hem te bevrijden.

De jongen zei dat er nog een vrouw was op dezelfde verdieping waar hij stond. Zij ligt nog onder het puin, maar is gelokaliseerd door een reddingsteam met behulp van honden. Het is niet bekend of ze nog leeft.

Acht woningen

Hoeveel mensen in het gebouw waren toen het instortte is niet bekend. Volgens de gemeente waren er acht woningen en woonden er ongeveer dertig mensen. Burgemeester Martínez zei dat zeker is dat een deel van hen niet thuis was. De Spaanse politie probeert alle bewoners te lokaliseren.

De hulpdiensten zijn ook op zoek naar een vrouw en een andere jongeman van wie de jongeman meldde dat ze zich op dezelfde eerste verdieping als hij bevonden toen het ongeval gebeurde. Volgens de krant El Pais zijn de andere slachtoffers een moeder en haar zoon. Van hen is geen teken van leven ontvangen. De hoop om ze levend terug te vinden vervaagd.

Waardoor het gebouw instortte is niet bekend. Het complex is gebouwd in de jaren negentig.

