Lichaam Nederlander (39) gevonden in Amerikaans meer na fatale boottocht

De 39-jarige Sina was half juni op bezoek bij familie en vrienden voor een bruiloft, in de buurt van het New Melones-stuwmeer in Calaveras County. Dat ligt in de uitlopers van de Sierra Nevada, tweeënhalf uur ten oosten van San Francisco. Uit de verhalen van getuigen bleek volgens de sherrif dat de man de glijbaan aan boord van een boot had gebruikt om het water in te gaan en vervolgens afdreef. Toen hij wilde terugkeren naar de boot, raakte hij uitgeput en kreeg hij moeite met zwemmen. Hij verdween onder water, waarop direct de hulpdiensten werden gealarmeerd.