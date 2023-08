Lichaam van schipper gevonden op gezonken Nederlands schip in de Schelde

De man, een Belg afkomstig uit Charleroi, bestuurde een vrachtschip met een lading bakstenen. De afgelopen dagen is gewerkt aan het bergen van het schip. Ook dat had nog wat voeten in de aarde vanwege de sterke stroming en getijden in de Schelde. Inmiddels is het vaartuig boven water getrokken, en werd het lichaam van de schipper teruggevonden in het scheepswrak. De familie van het slachtoffer was erbij toen dat gebeurde.