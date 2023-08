Lichaam van vermiste Nederlander gevonden in Georgië

update Aardbeving treft Zuid-Californië terwijl tropische storm Hilary voor overstro­min­gen zorgt

Terwijl de tropische storm Hilary voor noodweer zorgt in de Amerikaanse staat Californië, is het zuiden van de staat ook nog eens getroffen door en aardbeving met een kracht van 5,1 op de schaal van Richter. In dat gebied zijn inmiddels tevens de eerste rivieren door de hevige regenval buiten hun oevers getreden.