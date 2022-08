Lichaamsdelen van kinderen in op Nieuw-Zeelandse veiling gekochte koffers

De koffers waarin hun restanten zijn gevonden werden door een familie gekocht in Auckland, de grootste stad van het land. De familie opende de koffers thuis nietsvermoedend en belde de politie meteen na de ontdekking. De familie is op dit moment geen verdachte in de zaak. ,,We waarderen dat er grote publieke belangstelling is voor wat er is gebeurd, maar gezien de aard van de ontdekking moeten er nog een aantal onderzoeken worden uitgevoerd”, zei politie-inspecteur Tofilau Faamanuia Vaaelua.