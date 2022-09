Lichamen van jong Amsterdams stel in Nederland na mysterieuze vergiftiging in Colombia

De lichamen van de in Colombia overleden Amsterdammers zijn deze week gerepatrieerd vanuit Cartagena naar Nederland, bevestigen de lokale autoriteiten. De twee waren vorige week op vakantie in de toeristische badplaats, maar kwamen vermoedelijk door vergiftiging om het leven. Justitie maakt naar verluidt op korte termijn de precieze doodsoorzaak van het tweetal bekend.

Het verliefde stel arriveerde vorige week voor een korte vakantie in de bij toeristen populaire havenstad in het noordwesten van Colombia. De twee raakten in hun hotel onwel nadat ze wat hadden gegeten in de historische binnenstad. De Nederlanders werden zo ziek dat het personeel zich genoodzaakt zag een arts te waarschuwen. Die constateerde dat de klachten alsmaar erger werden, waarop werd besloten de toeristen met spoed naar een kliniek in de buurt te brengen.

Volgens de medisch-directeur van de Medihelp-kliniek, Javier Hernández, hadden de twee een hoge bloeddruk en maagklachten en verkeerden ze in een soort shock. ,,De vrouw moest worden gereanimeerd vanwege een ‘zeer ernstige aantasting’ van haar vitale functies, maar die reanimatie mocht niet baten. Haar vriend werd opgenomen op de intensive care maar ook zijn toestand verslechterde snel en hij stierf dinsdagochtend.’

Mysterie

De vermeende vergiftiging is na anderhalve week nog altijd een mysterie. Het is nog altijd niet duidelijk welke specifieke maaltijd het stelletje fataal is geworden. Het restaurant waar ze de avond voor hun overlijden aten bleef na het drama open voor publiek. ,,Justitie heeft me niet opnieuw ondervraagd en ze zijn ook niet teruggekeerd naar mijn restaurant”, liet de eigenaar eerder deze week weten.

Ook de uitbaters van Bazurto, de centrale markt van Cartagena, wassen de handen in onschuld. Op deze markt zouden Nienke en Bob voorafgaand aan hun overlijden enkele uren hebben rondgelopen. Een woordvoerder van Bazurto wil niets weten van verhalen over vergiftiging. ,,We koken al een halve eeuw voor toeristen van over de hele wereld en nog nooit is iemand zo ziek geworden”, stelt Wilfrido Marimón tegen de Colombiaanse krant El Tiempo.

Geschokte reacties

Collega’s en studiegenoten lieten eerder aan deze site weten geschokt te zijn door de gebeurtenissen. ,,We zijn diep bedroefd door het overlijden van onze collega Bob”, meldde de internationale bank JP Morgan in een verklaring. ,,We hebben contact met zijn familie en steunen hen in deze moeilijke tijd.”

Het bedrijf van Nienke reageerde eveneens met stomheid geslagen. ‘Met groot verdriet hebben wij kennisgenomen van het plotselinge overlijden van onze sprankelende en zeer getalenteerde collega Nienke en haar partner Bob’, schreef multinational Procter & Gamble in een verklaring. ‘Onze gedachten zijn bij allen die Nienke en Bob liefhebben.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kijk onze trending nieuwsvideo's in onderstaande playlist: