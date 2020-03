Liefde in crisistijd: New Yorks stel getrouwd door vriend vanuit flatraam

VideoIn tijden van corona moet je creatief zijn, dacht het Amerikaanse stel Reilly Jennings (28) en Amanda Wheeler (38). De twee improviseerden hun bruiloft, op straat in New York. Met de ambtenaar van de burgerlijke stand op veilige afstand, vanuit een raam op de vierde verdieping.

Jennings en Wheeler uit New York waren van plan om elkaar in oktober het jawoord te geven, maar door alle restricties rond het coronavirus vreesden ze dat hun plannen in het water zouden vallen. Wat nu als mensen door de maatregelen niet naar hen toe konden komen? Wat als de trouwlocatie nog dicht was? Bovendien waren ze bang het niet meer te kunnen betalen, omdat de gym waar Wheeler werkte de deuren moest sluiten, schreef het stel op Instagram.

Ze wilden daarom het liefst zo snel mogelijk trouwen en haastten zich afgelopen week naar het zogeheten Marriage Bureau voor een trouwvergunning, die in de Verenigde Staten nodig is om een huwelijk officieel te maken. De inkt van de vergunning was nog nat toen de New Yorkse burgemeester Bill de Blasio aankondigde dat het Marriage Bureau voor onbepaalde tijd zou sluiten. Het leek er op dat er geen ambtenaren van de burgerlijke stand beschikbaar waren om hun huwelijk te voltrekken. Jennings raakte in paniek, vertelde ze aan NBC News. ,,Ik wilde gewoon dat het geregeld was.”

Sociale onthouding

In tranen stuurde het verloofde koppel berichten naar vrienden, in de hoop dat iemand een oplossing wist. Hun vriend Matt Wilson bleek beëdigd te zijn en wilde het huwelijk graag voltrekken. Jennings en Wheeler schoten hun trouwkleding aan en gingen de straat op. Wilson trouwde de vrouwen vanuit zijn raam op de vierde verdieping - om alle sociale onthouding wel in acht te houden. Hij las, toepasselijk, een stukje voor uit het boek Liefde in tijden van cholera van Gabriel García Márquez, waarna de ‘I do's’ werden uitgewisseld, onder toeziend oog van buren en vrienden - sommigen vanuit de auto, anderen op straat vanaf veilige afstand.

,,Het was perfect, klassiek New Yorks”, zei Jennings over haar bijzondere bruiloft. ,,De magie van deze stad, alles bij elkaar, iets om nooit te vergeten. Om juist in deze onzekere tijden Amanda mijn vrouw te mogen noemen, is heel bijzonder.”

Hun ‘huwelijksreis'? Typisch coronastijl: in thuisquarantaine, op de bank met Netflix.