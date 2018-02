Liefdevol verzorgd zwijntje Molly opgegeten door adoptieouders

Het Vietnamese hangbuikzwijntje - niet bedoelt voor consumptie, maar als huisdier - verbleef enige tijd in de opvang, waar zij in de watten werd gelegd. Voor haar werd een nieuw thuis gezocht. In januari leek dat te zijn gelukt, maar al snel werd duidelijk dat de adoptieouders andere plannen met Molly hadden.



Het personeel is 'kotsmisselijk' en 'ontzettend overstuur' van het nieuws dat hun geredde zwijntje Molly niet terecht was gekomen in een liefdevol huis, maar bij een stel dat het dier nog geen maand later neerschoot en opat. ,,We zijn er kapot van.'' De organisatie gaat nooit meer een zwijntje laten adopteren. ,,In tegenstelling tot honden en katten is het risico dat ‘pet pigs’ op een bord belanden simpelweg te groot.”