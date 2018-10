Liesbeth doet oproep aan hondenbaasjes: Laat dit nooit meer gebeuren

,,Even dacht ik: ‘Is die afspanning wel hoog en stevig genoeg ?’ Ik week meteen uit om de straat over te steken en zag een razende bouvier de afspanning met zijn brute kracht losrukken en zich op mijn hondje storten. Hij beet mijn lieverd doelbewust in de rug en de nek en bleef rond mij en mijn kindje cirkelen met mijn hondje in zijn muil. Zo hard ik kon schreeuwde ik om hulp, waardoor mijn kindje begon te krijsen in de draagdoek. Maar niemand, niemand kwam ons helpen. Ik overwoog mijn opties maar ik was niet opgewassen tegen zo'n enorm grote hond. Bovendien zat er nog een tweede hond aan de andere kant van de omheining die gezien had hoe nummer één was ontsnapt. Minutenlang schreeuwde ik om hulp en niemand kwam.”



Tot uiteindelijk de eigenaar op handen en voeten door het gat in de omheining kwam gekropen en zijn hond tot de orde riep. ,,Maar het beest luisterde niet en pas toen mijn hondje niet meer bewoog, liet hij los. Mijn hondje lag daar muisstil naar adem te snakken toen de bouvier langs mij heen de weg overstak. Veel buurtbewoners stonden te kijken maar niemand, maar dan ook niémand stelde voor om mijn kindje even over te pakken of mijn hondje voor mij op te rapen. Slechts één persoon, die toevallig kwam langsgereden, heeft uiteindelijk hulp geboden en ons naar huis gebracht zodat ik met mijn hondje naar de dierenarts kon.”