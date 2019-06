‘Lijst van de schaamte’: Deze Spanjaarden hebben meer dan 1 miljoen belastingschuld

De Spaanse fiscus publiceerde gisteren zijn jaarlijkse ‘lijst van de schaamte’. Daarop staan meer dan 4000 ondernemingen en personen die elk meer dan een miljoen euro aan belastingen schuldig zijn. De vraag is of zo’n openbaar schavot wel helpt.

Elk jaar weer duiken de Spaanse media in de lijst van de grootste wanbetalers van de belastingen, op zoek naar bekende namen onder de mensen die hun plicht tegenover de fiscus verzaken en meer dan een miljoen euro schuldig zijn. Zo ook op de lijst die het Spaanse ministerie van Financiën gisteren, voor het vierde achtereenvolgende jaar, bekendmaakte. Totale schuld van die 4.028 wanbetalers: 14,1 miljard euro.

Grote bedrijven

En ja, de bekende namen staan er weer op. Rodrigo Rato, nota bene oud-minister van Economische Zaken én oud-directeur van het Internationaal Monetair Fonds, nu in de gevangenis vanwege een corruptiezaak als bankier; hij staat voor net één miljoen in de boeken. Behalve bankiers staan er ook acteurs, tv-presentatoren en sporters op de lijst, maar hun schuld valt in het niet bij die van grote bedrijven, vooral uit de bouwsector. Reyal Urbis en Isolux zijn koplopers met 353 respectievelijk 315 miljoen aan belastingschuld. Ook sportclubs, vooral uit het basketbal en de lagere regionen van het voetbal, staan op de lijst.

Veertien miljard euro. Elk jaar vragen Spanjaarden zich bij het zien van de ‘lijst van schaamte’ af wat de overheid met zo’n bedrag zou kunnen doen. En de tweede reactie is: alsof de rijken nog geen geld genoeg hebben, stellen ze ook hun betalingsplicht uit. Een delict is het overigens niet, dat nog niet betalen van belasting, wat iets anders is dan belasting ontduiken; daarom dat de fiscus sinds 2015 met deze lijst probeert de schuldenaars tot betalen aan te zetten.

Niet dat dat nog veel geholpen heeft. In 2015 was de belastingschuld van deze grootste wanbetalers 15,6 miljard euro; sindsdien is die met 1,5 miljard verminderd. En in dat bedrag zit niet de schuld van mensen die mínder dan 1 miljoen aan de fiscus moeten overmaken: eind 2017 bedroeg de totale belastingschuld van de Spanjaarden 42 miljard euro; het zijn dus niet alleen de rijken die niet op tijd aan hun verplichtingen voldoen.

Gebrek