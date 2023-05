Lina (28), ‘de gevaarlijkste links-extremist van Duitsland’, moet ruim vijf jaar gevangenis in

Lina E., de beruchtste links-extremist van Duitsland, verdwijnt de komende vijf jaar in de cel. De 28-jarige studente wordt gezien als de architect van de aanslagplannen op neonazi’s en politieagenten. Duitsland houdt intussen zijn adem in voor meer geweld uit extreemlinkse hoek.

In de zwaarbewaakte rechtbank van Dresden heeft de rechter woensdagochtend een oordeel geveld over — wat Duitse media eenduidig omschrijven als – de ‘gevaarlijkste links-extremist van Duitsland’. De komende vijf jaar en drie maanden verdwijnt Lina E., een voormalig studente pedagogiek uit Kassel, achter de tralies. Drie jonge mannen kregen celstraffen van tussen de twee jaar en drie jaar en drie maanden opgelegd.

Tussen 2018 en 2020 voerden deze leden van een extreemlinkse cel in de Oost-Duitse deelstaten Saksen en Thüringen diverse brute aanslagen uit op neonazi’s. Ook hadden de geweldplegers, die tussen de 28 en 37 jaar oud zijn, het gemunt op politieagenten, rechters en ondernemers. Het Oberlandesgericht in Dresden, het hoogste gerechtshof na het Bundesgerichtshof, ziet E. als de aanjager van het geweld.

In november 2020 begeleidde agenten E. – stijle blonde haren, rode nagellak en mondkapje – een helikopter in en naar een geheim adres. De laatste maanden zat ze vast in een vrouwengevangenis in de Oost-Duitse stad Chemnitz, waar Beate Zschäpe (48) een levenslange gevangenisstraf uitzit. Zschäpe, lid van de terreurbeweging Nationalsozialistischer Untergrund (NSU), werd in 2018 veroordeeld voor de moorden op negen Duitsers met een migratieachtergrond en een politieagent.

De rechter in Dresden ging niet mee met de strafeis van de federale aanklager, die acht jaar tegen Lina E. had geëist. Na het oordeel klonk een afkeurend gejoel van sympathisanten en aanhangers van de veroordeelde links-extremisten. Spreekkoren als ‘fascistenvrienden’ en ‘schijtklassenjustitie’ vlogen door de rechtszaal, waarop de zitting voor vijftien minuten onderbroken moest worden.

In en rond de rechtbank was de sfeer eveneens gespannen, doordat de politie in opperste staat van paraatheid ter plekke was. In aanloop naar het proces hadden Antifa (linkse activisten) aangekondigd met gewelddadige wraakacties te komen. Online circuleerden doodsbedreigingen aan de rechters, alsook steunbetuigingen voor Lina E. uit binnen- en buitenland.

Een aantal gezochte handlangers van de cel zit ondertussen ondergedoken, onder wie Johann G. De 29-jarige G. heeft een liefdesrelatie met Lina E. en is momenteel de meest gezochte extreemlinkse geweldpleger van Duitsland. Hij zou de verschillende overvallen op zeer professionele wijze hebben uitgevoerd. In het najaar van 2019 bezocht de blonde, bonkige G. een kroeg in Eisenach in Thüringen, waar hij neonazi’s met zijn vuisten flink toetakelde. Zijn dna-sporen werden later gevonden op de lichamen van de slachtoffers.

Auto's in vlammen

Hoe ernstig de dreigingen van de extreemlinkse cel geleid door Lina E. zijn, laten de vernielingen in Leipzig zien. Daar gingen graafmachines en auto’s in vlammen op en werden kantoren en andere gebouwen vernield. Drie jaar geleden sloegen twee vermomde daders op hardhandige wijze de directeur van een vastgoedbedrijf in elkaar. Politieagenten, die gezien worden als vijanden, ontvingen doodsbedreigingen.

Hoewel er wonder boven wonder geen doden zijn gevallen ziet de nationale recherche (BKA) wel degelijk parallellen met de Rote Armee Fraktion, de Duitse terreurbeweging die in de jaren 70 dood en verderf zaaide. De Duitse binnenlandse veiligheidsdienst (BfV) waarschuwde vooraf dat het vonnis tegen Lina E. en haar strijdmakkers meer olie op het vuur kan gooien.

