Litouwse internetzender zamelt 5 miljoen euro in onder kijkers zodat Oekraïne ‘killerdrone’ kan kopen

Een opvallende actie in Litouwen: inwoners van deze Baltische staat hebben in vier dagen tijd bijna 5 miljoen euro ingezameld om een geavanceerde militaire drone te kopen die Oekraïne kan gebruiken in de oorlog tegen Rusland. Het gaat om een Turkse Bayraktar TB2-drone.

De crowdfundingsactie is een initiatief van de Litouwse internetzender Laisves TV (Liberty TV). Onder de noemer ‘Bayraktar Just do it’, konden Litouwers afgelopen week donaties geven. Dat werd massaal gedaan, in vier dagen tijd is er meer dan 5 miljoen euro gestort. Het Litouwse ministerie van Defensie steunt de actie en zal contact opnemen met Oekraïne en de Turkse leverancier van de beroemde én beruchte Bayraktar.

,,Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat gewone mensen geld inzamelen om zoiets als een Bayraktar te kopen. Het is ongekend, het is ongelooflijk’’, zei Beshta Petro, de Oekraïense ambassadeur in Litouwen, tegen Laisves TV. Ook de Litouwse minister van Defensie Arvydas Anusauskas reageerde enthousiast op Twitter: ‘Litouwers just did it! Vijf miljoen euro voor Bayraktar!’

Oekraïne kocht de afgelopen al meer dan twintig militaire drones van het Turkse bedrijf Baykar en kreeg er begin maart nog eens 16 bij. Defensiespecialisten zeggen dat de onbemande vliegtuigen, die bekend staan als ‘killerdrones’, een belangrijke bijdrage leveren aan het stoppen van de Russische troepen. Daarnaast lopen piloten hierdoor minder gevaar dan wanneer zij zelf in een gevechtsvliegtuig zouden zitten.

Het gaat om een nauwkeurige drone, die bovendien lang in de lucht kan blijven. Dat is een voordeel in een groot land als Oekraïne. De Bayraktar werd onder meer gebruikt om het 60 kilometer lange Russische konvooi dat naar Kiev oprukte, aan te vallen. Een Oekraïense militair maakte aan het begin van de oorlog zelfs een liedje over de Bayraktar, het werd een YouTube-hit. ,,Schapen kwamen naar ons toe vanuit het oosten om een grote staat te stichten. Maar de beste herder van een kudde schapen is Bayraktar. Ze wilden ons veroveren met geweld, maar de Russische bandieten zijn nu geesten met dank aan Bayraktar. Bayraktar!” Zo luidt vrij vertaald de tekst van het lied dat soldaat Tarasom Borovkom schreef. Het nummer werd gedeeld op de sociale media van het Oekraïense leger, met videoclip en al.

Kamikaze

Oekraïne is sinds de oorlog in 2014 uitbrak in de Donbas ook bezig met een eigen drone-industrie. Zowel het Oekraïense als het Russische leger maakt gebruik van kamikaze-drones. Dit zijn hele kleine, dodelijke drones die door één persoon kunnen worden vervoerd en gebruikt. Sinds het begin van de invasie vliegen er duizenden drones boven Oekraïne.

Vooralsnog stond het Turkse wapentuig bijna altijd tegenover Rusland of een bondgenoot van Moskou. In Oekraïne en Azerbeidzjan, maar ook in Syrië en Libië, waar de Turken en de Russen andere partijen steunen.

Litouwen is net als de andere Baltische staten Estland en Letland een uitgesproken criticus van de invasie. Eerder deze week beschuldigde de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Moskou van het plegen van ‘genocide’ en waarschuwde hij dat als Oekraïne grondgebied aan Rusland zou afstaan ​​om vrede te bereiken, het zou kunnen ‘normaliseren’ wat het regime van de Russische president Vladimir Poetin probeert te bereiken. Verschillende Litouwers, die hebben gedoneerd om de Bayraktar te helpen kopen, geven aan dat ze graag Oekraïne willen helpen bij het beëindigen van de bloedige oorlog.

‘Voordat deze oorlog begon, dacht niemand van ons dat we wapens zouden kopen. Maar nu is het normaal. Er moet iets worden gedaan om de wereld beter te maken’, zegt de 32-jarige Agne Belickaite, die volgens persbureau Reuters 100 dollar doneerde.

Volledig scherm Ook Azerbeidzjan beschikt over de Turkse drones. © REUTERS

